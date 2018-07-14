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Gram altının fiyatının ise son bir ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.238-1.248 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatının ise kısa vade için 190-200 lira bandında seyredeceği öngörümüzü koruyoruz." diye konuştu.