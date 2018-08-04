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Altın fiyatları ile ilgili son dakika veriler geliyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü kapanışı yüzde 0,76 artışla 199,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatları da yükselişe geçti. İşte 4 Ağustos altın da son durum...