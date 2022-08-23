Merkez Bankası faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Kararın ardından yükselişe geçen altın fiyatları sabah saatlerine de hareketli bir grafik ile başladı. Analistler ise küresel dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını belirtti. İşte 23 Ağustos 2022 Kapalıçarşı güncel altın alış satış fiyatları...

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