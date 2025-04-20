Altın fiyatlarında yatay seyir! 20 Nisan 2025 Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında güç mücadelesine dönüşen tarife politikalarındaki müzakere iyimserlikleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin öne çıktığı haftada karışık seyir izledi. Bu gelişmeler altına yansımaya devam ederken, altın fiyatları da araştırılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...
Dünya genelinde enflasyon ve resesyon endişeleri sürerken, ABD yönetiminin tarifelere yönelik izlediği politikalar ile başta Çin olmak üzere diğer ekonomilerin verebileceği karşılıklar, küresel piyasalarda ana belirsizlik unsuru olmaya devam etti. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından hafta başında artan risk iştahı, takip eden gelişmeler ışığında belirli ölçüde azaldı. Peki, tüm bu gelişmelerden sonra altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Nisan 2025 altın fiyatları...
GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.075,24
Satış: 4.076,87
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.326,85
Satış: 3.326,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.520,38
Satış: 6.665,68
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.081,54
Satış: 26.581,19
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.865,00
Satış: 27.029,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.000,02
Satış: 13.331,36
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.081,54
Satış: 26.581,19
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.289,92
Satış: 27.979,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.254,49
Satış: 3.194,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.759,04
Satış: 3.953,39
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.748,00
Satış: 67.624,00