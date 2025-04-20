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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı 20 Nisan 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! 20 Nisan 2025 Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında güç mücadelesine dönüşen tarife politikalarındaki müzakere iyimserlikleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin öne çıktığı haftada karışık seyir izledi. Bu gelişmeler altına yansımaya devam ederken, altın fiyatları da araştırılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 07:53
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        1

        Dünya genelinde enflasyon ve resesyon endişeleri sürerken, ABD yönetiminin tarifelere yönelik izlediği politikalar ile başta Çin olmak üzere diğer ekonomilerin verebileceği karşılıklar, küresel piyasalarda ana belirsizlik unsuru olmaya devam etti. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından hafta başında artan risk iştahı, takip eden gelişmeler ışığında belirli ölçüde azaldı. Peki, tüm bu gelişmelerden sonra altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Nisan 2025 altın fiyatları...

        2

        GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

        ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.075,24

        Satış: 4.076,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.326,85

        Satış: 3.326,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.520,38

        Satış: 6.665,68

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.081,54

        Satış: 26.581,19

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.865,00

        Satış: 27.029,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.000,02

        Satış: 13.331,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.081,54

        Satış: 26.581,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.289,92

        Satış: 27.979,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.254,49

        Satış: 3.194,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.759,04

        Satış: 3.953,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.748,00

        Satış: 67.624,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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