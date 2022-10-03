Altın fiyatları güne yükseliş hareketiyle başlarken gram altın %0,38 artış ile 991,99 TL olurken ons altın %0,18 artış ile 1.664,08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları tablosu ile 3 Ekim güncel altın fiyatları...