Altın fiyatlarının haftayı yükseliş eğilimi ile kapatması bekleniyor. Son günlerde hareketli bir grafik izleyen altın fiyatları 9 Aralık Cuma gününde yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık 2022 çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...