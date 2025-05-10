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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın hareketlendi! 11 Mayıs 2025 Bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketlendi! 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca düşüş yaşayan altın ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra tekrar dalgalanmalar yaşadı. Külçe altın ons başına 3.316 doların üzerinde işlem görerek, hafta genelinde yüzde 2'den fazla yükseldi. Dün 4 bin 153 lira civarında olan gram altın fiyatı ise bugün 4 bin 142 TL'den alıcı buluyor. Peki 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ile ilgili son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 07:37 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:12
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        1

        Canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu güncellenmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren hem alıcısını hem yatırımcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları yükselişteydi. ABD'nin ticaret konusunda güvenli liman talebini azaltmasıyla dün gerileyen ons altın, bu sabah dalgalı seyrine karşın ilerleyen saatlerde 3323 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 4142 TL seviyesinde. İşte, 11 Mayıs 2025 Pazar altın fiyatları alış ve satış rakamları bilgisi

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.142,48

        Satış: 4.143,57

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.323,89

        Satış: 3.326,08

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.627,97

        Satış: 6.774,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.511,90

        Satış: 27.016,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.116,00

        Satış: 27.334,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.214,52

        Satış: 13.549,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.685,48

        Satış: 27,384,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.511,90

        Satış: 27.016,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.373,00

        Satış: 68.439,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.276,14

        Satış: 3.227,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.794,23

        Satış: 4.000,84

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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