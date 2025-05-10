Canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu güncellenmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren hem alıcısını hem yatırımcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları yükselişteydi. ABD'nin ticaret konusunda güvenli liman talebini azaltmasıyla dün gerileyen ons altın, bu sabah dalgalı seyrine karşın ilerleyen saatlerde 3323 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 4142 TL seviyesinde. İşte, 11 Mayıs 2025 Pazar altın fiyatları alış ve satış rakamları bilgisi