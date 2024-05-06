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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 2 bin 400 TL'yi geçti! 7 Mayıs 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 7 Mayıs 2024 altın fiyatları

        Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden değer kazandı. 7 Mayıs günü ise güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 TL seviyesini aştı. İşte, 7 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:24
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        1

        ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

        Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığını belirterek, faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını ifade etti.

        Ülkede iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini aktaran analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğini dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 406 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 933 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.405,67

        Satış: 2.406,08

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.318,59

        Satış: 2.318,99

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.849,10

        Satış: 3.933,86

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.395,99

        Satış: 15.686,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.674,14

        Satış: 7.867,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.395,99

        Satış: 15.686,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.078,85

        Satış: 16.480,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.302,42

        Satış: 1.717,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.212,45

        Satış: 2.335,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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