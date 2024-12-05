Altın fiyatları canlı son durum: 5 Aralık bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın -0,46 TL düşerek yüzde -0,02 değer kaybetmişti. Haftanın dördüncü günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Aralık 2024 gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum
Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 5 Aralık Perşembe gününde 2 bin 958 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 5 Aralık 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
5 Aralık Perşembe günü gram altın 2 bin 959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.959,3710
Satış: 2.959,3240
ALTIN/ONS FİYATI
Alış:2.649,2000
Satış: 2.649,5800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.733,8800
Satış: 4.838,0400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.936,2500
Satış: 19.293,7100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.636,00
Satış: 19.821,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.967,32
Satış: 20.469,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.747,63
Satış: 2.902,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,08
Satış: 2.475,54