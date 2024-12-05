Altın fiyatları canlı son durum: 5 Aralık bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Aralık Perşembe günü gram altın 2 bin 959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.

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