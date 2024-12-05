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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son durum: 5 Aralık bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı son durum: 5 Aralık bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın -0,46 TL düşerek yüzde -0,02 değer kaybetmişti. Haftanın dördüncü günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Aralık 2024 gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:27
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        Altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmelerinden doğrudan etkileniyor. Son işlem gününde yükselişe geçten gram altın fiyatı 5 Aralık Perşembe gününde 2 bin 958 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 5 Aralık 2024 bugün canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları...

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        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        5 Aralık Perşembe günü gram altın 2 bin 959 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.959,3710

        Satış: 2.959,3240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış:2.649,2000

        Satış: 2.649,5800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.733,8800

        Satış: 4.838,0400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.936,2500

        Satış: 19.293,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.636,00

        Satış: 19.821,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.967,32

        Satış: 20.469,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.747,63

        Satış: 2.902,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.632,08

        Satış: 2.475,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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