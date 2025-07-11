Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde hız kazandı. Fed’den gelen mesajlar ve ticaret savaşlarına dair artan endişeler, güvenli liman alımlarını tetikledi. Hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yükseliş yönlü eğilim dikkat çekerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden zirve seviyelere yaklaştı. Altının ons fiyatı saat 07:50 itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...