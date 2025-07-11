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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 11 TEMMUZ 2025: Altında pozitif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 11 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Küresel piyasalarda, Fed toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izleniyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, haftanın son iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Saat 07:50 itibarıyla ons altın 3 bin 324 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:52 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:24
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde hız kazandı. Fed’den gelen mesajlar ve ticaret savaşlarına dair artan endişeler, güvenli liman alımlarını tetikledi. Hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yükseliş yönlü eğilim dikkat çekerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden zirve seviyelere yaklaştı. Altının ons fiyatı saat 07:50 itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.301,5300

        Satış: 4.301,9570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.323,42

        Satış: 3.324,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.882,4500

        Satış: 7.033,7000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.529,7900

        Satış: 28.048,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.938,00

        Satış: 28.140,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.723,86

        Satış: 14.069,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.533,75

        Satış: 28.053,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.186,34

        Satış: 28.911,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.346,99

        Satış: 3.307,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.909,36

        Satış: 4.118,52

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.588,00

        Satış: 70.242,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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