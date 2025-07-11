Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 11 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Küresel piyasalarda, Fed toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izleniyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, haftanın son iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Saat 07:50 itibarıyla ons altın 3 bin 324 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde hız kazandı. Fed’den gelen mesajlar ve ticaret savaşlarına dair artan endişeler, güvenli liman alımlarını tetikledi. Hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yükseliş yönlü eğilim dikkat çekerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden zirve seviyelere yaklaştı. Altının ons fiyatı saat 07:50 itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.301,5300
Satış: 4.301,9570
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,42
Satış: 3.324,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.882,4500
Satış: 7.033,7000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.529,7900
Satış: 28.048,7600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.938,00
Satış: 28.140,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.723,86
Satış: 14.069,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.533,75
Satış: 28.053,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.186,34
Satış: 28.911,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.346,99
Satış: 3.307,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.909,36
Satış: 4.118,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.588,00
Satış: 70.242,00