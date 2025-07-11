LGS sonuçları bugün açıklanıyor! MEB 2025 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?
LGS 2025 sonuçları için heyecan dorukta. 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. MEB kılavuzuna göre, 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma bugün erişime açılacak. Öğrenciler puanlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, LGS sınav sonucu sorgulama ekranı.
LGS 2025 sonuçları için nefesler tutuldu. 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları için beklenen gün geldi. MEB kılavuzuna göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’https://www.meb.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı…
LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir." dedi.
LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.
SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.
2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca, ''2025 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'' yayımlandı.
Kılavuza göre LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.
LGS NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Böylece öğrenciler, istedikleri okula yerleşebilmek için ek şanslara sahip olacak.