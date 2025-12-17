Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem alım satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde yer alıyor. ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirirken, altın fiyatlarında yükselişi destekledi. Dün günü 4.302 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 4.315 dolara yükseldi. Gram altın ise günü 5. 925 TL seviyesinde açtı. İşte 17 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları...