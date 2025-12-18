Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 18 ARALIK: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ile gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 18 Aralık 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ekonomisinden gelen son verilerin zayıflamaya işaret etmesi, daha gevşek bir para politikasına geçilebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu beklentiyle birlikte kıymetli metallerde belirgin yükselişler dikkat çekti. Haftanın üçüncü işlem gününde altın yukarı yönlü seyrediyor. Dün günü 4.302 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, bugün 4.317 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 18 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 00:16 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem alım satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde yer alıyor. ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirirken, altın fiyatlarında yükselişi destekledi. Dün günü 4.302 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 4.317 dolara yükseldi. Gram altın ise günü 5. 925 TL seviyesinde açtı. İşte 18 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.953,9150

        Satış: 5.954,6700

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.315,94

        Satış: 4.316,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.524,9400

        Satış: 9.734,5400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.096,0800

        Satış: 38.815,2200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.507,00

        Satış: 39.057,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.000,81

        Satış: 19.479,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.106,28

        Satış: 38.825,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.552,15

        Satış: 40.559,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.292,65

        Satış: 4.403,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.446,05

        Satış: 5.685,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.790,00

        Satış: 97.349,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici