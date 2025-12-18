Altın fiyatları yükselişte! İşte 18 Aralık 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem alım satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde yer alıyor. ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirirken, altın fiyatlarında yükselişi destekledi. Dün günü 4.302 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 4.317 dolara yükseldi. Gram altın ise günü 5. 925 TL seviyesinde açtı. İşte 18 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.953,9150
Satış: 5.954,6700
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.315,94
Satış: 4.316,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.524,9400
Satış: 9.734,5400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.096,0800
Satış: 38.815,2200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.507,00
Satış: 39.057,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.000,81
Satış: 19.479,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.106,28
Satış: 38.825,79
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.552,15
Satış: 40.559,01
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.292,65
Satış: 4.403,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.446,05
Satış: 5.685,81
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.790,00
Satış: 97.349,00