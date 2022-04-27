27 Nisan Çarşamba günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer alıyor. Hafta içerisinde yer yer yükseliş gösteren altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 27 Nisan çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ