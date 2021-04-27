Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.