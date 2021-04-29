Altın fiyatları 29 Nisan Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki rakamlar haftaya aşağı yönlü seyirle başladı. İşte 28 Nisan öğleden sonra güncel altın fiyatları son dakika alılş - satış fiyatı...