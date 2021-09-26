ALTIN FİYATLARI 26 Eylül Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda hediyelik takı alacaklar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler iin detayları haberimizde derledik. İşte 26 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...