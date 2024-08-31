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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları güncel son durum: Bugün canlı altın fiyatları ile 31 Ağustos tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel son durum: 31 Ağustos tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Altının gram fiyatı yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 8.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2.741 lira seviyesinde bulunuyor. Yatay seyrini bozmayan piyasa, altın fiyatlarını araştıran birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2024 Cumartesi altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 07:40 Güncelleme: 31.08.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları güncel gelişmeleri ile gündemde. Bu sabah yatay seyriyle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.502 dolardan işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın bugün 2 bin 741 liradan, çeyrek altın ise 4,386 liradan işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.741,43

        Satış: 2.742,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.486,29

        Satış: 4.483,50

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.502,92

        Satış: 2.503,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.545,17

        Satış: 17.879,14

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17,545,17

        Satış: 17.879,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.483,14

        Satış: 18.953,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.500,38

        Satış: 2,323,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.745,17

        Satış: 8,966,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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