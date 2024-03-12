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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 13 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş! 13 Mart 2024 Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika dalgalanmalardan etkileniyor. Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüşe geçti. 12 Mart Salı gününde gram altın yüzde 0,34 düşüşle 2 bin 239 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 13 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:17
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        1

        Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının düşmesiyle beraber gram altın ve çeyrek altın da değer kaybetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

        Dün 2 bin 251 liraya kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kıran gram altın kapanışı 2 bin 247 lira seviyesinden yaptı. Altının gram fiyatı 12 Mart Salı günü ise 2 bin 234 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 673 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.238,85

        Satış: 2.239,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.172,59

        Satış: 2.172,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.582,16

        Satış: 3.661,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.328,63

        Satış: 14.599,99

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.141,93

        Satış: 7.322,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.328,63

        Satış: 14.599,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.855,72

        Satış: 16.261,15

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.280,85

        Satış: 1.700,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.180,33

        Satış: 2.308,72

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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