ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dün 2 bin 251 liraya kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kıran gram altın kapanışı 2 bin 247 lira seviyesinden yaptı. Altının gram fiyatı 12 Mart Salı günü ise 2 bin 234 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 673 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.