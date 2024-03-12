Altın fiyatlarında düşüş! 13 Mart 2024 Salı canlı altın fiyatları
Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika dalgalanmalardan etkileniyor. Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüşe geçti. 12 Mart Salı gününde gram altın yüzde 0,34 düşüşle 2 bin 239 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 13 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının düşmesiyle beraber gram altın ve çeyrek altın da değer kaybetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Dün 2 bin 251 liraya kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kıran gram altın kapanışı 2 bin 247 lira seviyesinden yaptı. Altının gram fiyatı 12 Mart Salı günü ise 2 bin 234 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 673 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.238,85
Satış: 2.239,26
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.172,59
Satış: 2.172,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.582,16
Satış: 3.661,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.328,63
Satış: 14.599,99
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.141,93
Satış: 7.322,39
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.328,63
Satış: 14.599,99
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.855,72
Satış: 16.261,15
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.280,85
Satış: 1.700,70
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.180,33
Satış: 2.308,72