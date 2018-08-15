Altın fiyatları haftanın başında yakaldığı yükseliş seyrini, 15 Ağustos Çarşamba günü aşağı yönlü seyre geçti. Özellikle Dolar - TL kurundaki hissedilir düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz hafta 250 liranın üzerini est eden gram altın fiyatı 244 liranın atına geriledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki; bugün yani 15 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



242,55 TL

243,63 TL



ALTIN/ONS ($)



1.196,70 TL

1.196,93 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?



388,08 TL

398,33 TL



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?



1.600,00 TL

1.623,00 TL



YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?



773,73 TL

796,67 TL



ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?



1.552,31 TL

1.588,46 TL



ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?



1.600,82 TL

1.646,93 TL



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?



138,25 TL

138,87 TL



18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?



177,06 TL

177,85 TL



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?



221,20 TL

222,19 TL

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ