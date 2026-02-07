Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 7 Şubat 22 ayar bilezik, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin sürmesinden dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...