Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 7 Şubat 22 ayar bilezik, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Şubat ayına girilmesiyle birlikte altın fiyatları hareketliliği gözlemleniyor. Önceki gün altının ons fiyatı yüzde 2.6 düşüşle 4 bin 812 dolardan günü tamamladı. En son çeyrek altın 12 bin 195 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 122 liradan işlem gördü. Kuyumcularve Kapalıçarşı'da altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar canlı altın fiyatları üzerindeki alış satış rakamlarını araştırıyor. Peki, 7 Şubat 2026 bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin sürmesinden dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.353,42
Satış: 6.354,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.577,20
Satış: 4.578,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10,163,75
Satış: 10.387,35
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40,655,00
Satış: 41,422,34
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41,664,00
Satış: 41,894,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.267,40
Satış: 22.778,26
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40,655,00
Satış: 41,422,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42,358,30
Satış: 43,434,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.529,14
Satış: 4,677,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5,831,00
Satış: 6.086,40
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 103,853,00
Satış: 104,831,00