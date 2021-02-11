Gram ve çeyrek altın fiyatları 11 Şubat Perşembe günü itibariyle düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün toparlanan ve 420 liranın üzerini gören gram altın fiyatları yeniden düşüşe geçti ve 417 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edip araştıranlar için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 11 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları...