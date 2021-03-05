Altın diyatları 5 Mart Cuma yani haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. En ok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı var. İşte 5 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...