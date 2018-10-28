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Gram altın, bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kaybettirdi.

Ons altındaki değer kazançlarına karşın, özellikle son iki haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL'nin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 18 Ekim'de 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar geriledi. Gram altın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de bu haftayı değer kaybıyla tamamladı.

Cuma günü 222,3 lirayla son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren gram altın, haftalık bazda ise yatırımcısına bu hafta yüzde 2,95 kaybettirdi. İşte altın fiyatları