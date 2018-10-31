Altın fiyatları son dakika! 31 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları 31 Ekim Çarşamba gününe nasıl başlayacak? 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,36 azalışla 215,80 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 215 bin 950, en yüksek ise 222 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,59 düşüşle 215 bin 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları