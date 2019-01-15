Altın fiyatları Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ocak güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından anbean takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki yükseliş trendi dün altın fiyatlarını da hareketlendirmişti. Ancak bugün güne yükselişle başlamasının ardından 225 - 226 lira seviyelerinde deneglendi. Altın gelişmiş ülke piyasalarında beklenen ekonomik daralmanın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, "Altının ons fiyatının yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli" ifadelerini kullandı. İşte 15 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları