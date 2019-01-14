Altın fiyatları Son Dakika | Altın fiyatları yükselişte! 14 Ocak güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından anbean takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki yükseliş trendi altın fiyatlarını da hareketlendirdi. Altın uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi. İşte 14 Ocak güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları