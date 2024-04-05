Altında düşüş sürüyor! 5 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Son zamanlarda öngörülemez şekilde dalgalanma yaşayan altın fiyatları, hafta başına iyi başlamış olmasına rağmen haftayı düşüşle kapatıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor. İşte, 5 Nisan canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...
Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu. Peki, küresel piyasalardaki durum böyleyken altın piyasası ne durumda? İşte, 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜL DEVAM EDİYOR!
Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 3 Nisan'a kadar 2 bin 363 TL'den kapanış yapan gram altın bugün itibarıyla 2 bin 342 TL'ye geriledi. Aynı şekilde 3 bin 863 TL'ye kadar yükselen çeyrek altın 5 Nisan'da 3 bin 747 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.342,15
Satış: 2.342,47
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.281,74
Satış: 2.282,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.747,43
Satış: 3.829,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.989,73
Satış: 15.272,92
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.471,44
Satış: 7.659,89
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.989,73
Satış: 15.272,92
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.797,69
Satış: 16.206,76
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.272,53
Satış: 1.693,41
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.163,35
Satış: 2.299,99