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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altında düşüş! 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında düşüş sürüyor! 5 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Son zamanlarda öngörülemez şekilde dalgalanma yaşayan altın fiyatları, hafta başına iyi başlamış olmasına rağmen haftayı düşüşle kapatıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor. İşte, 5 Nisan canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:41
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        1

        Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

        Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu. Peki, küresel piyasalardaki durum böyleyken altın piyasası ne durumda? İşte, 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜL DEVAM EDİYOR!

        Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 3 Nisan'a kadar 2 bin 363 TL'den kapanış yapan gram altın bugün itibarıyla 2 bin 342 TL'ye geriledi. Aynı şekilde 3 bin 863 TL'ye kadar yükselen çeyrek altın 5 Nisan'da 3 bin 747 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.342,15

        Satış: 2.342,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.281,74

        Satış: 2.282,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.747,43

        Satış: 3.829,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.989,73

        Satış: 15.272,92

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.471,44

        Satış: 7.659,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.989,73

        Satış: 15.272,92

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.797,69

        Satış: 16.206,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.272,53

        Satış: 1.693,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.163,35

        Satış: 2.299,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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