SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz gün bir sigara grubunda yaşanan artışın ardından yeni bir sigara grubuna daha zam geldi. Böylelikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTİ ürünlerinde bazı sigara markasında 1 TL indirime gidildiğini duyurdu.