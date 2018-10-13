Altın fiyatları son dakika: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim Cumartesi

Altın fiyatları haftayı düşüşle mi yoksa yükselişle mi kapattı? sorusu yatırımcılar tarafından merak edildi. 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü yüzde 0,08 azalışla 232,60 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 230 bin 800, en yüksek ise 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 230 bin 800 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları