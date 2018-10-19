Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 19 Ekim Cumartesi

Altın fiyatları haftayı düşüşle mi yoksa yükselişle mi kapatacak? sorusu yatırımcılar tarafından merak edildi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 219,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250, en yüksek ise 224 bin 585 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 düşüşle 218 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları