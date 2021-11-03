ALTIN FİYATLARI 3 Kasım Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle bugün açıklanacak olacak enflasyon rakamları öncesinde piyasaların gözü altın fiyatlarında. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...