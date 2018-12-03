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Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 3 Aralık Pazartesi gününe yükselişle başladı. Özellikle dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte altın fiyatları öğle saatleriyle beraber yüzde 2'ye yakın değer kazandı. Ekonomi gündemini takip edenler ve piyasayı yakından takip edenler "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki; altın fiyatlarında son durum ne? Güne 203 liradan başlayan gram altın öğle saatleriyle birlikte 206 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 3 Aralık güncel altın fiyatları...