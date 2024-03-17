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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 17 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüş trendine girdi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika değişimlerden etkilenen altın fiyatları değer kaybediyor. Uzun zamandır rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 227 lira seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar için 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 07:59
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonunda da araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta kırdığı tarihi rekorun ardından dalgalı seyreden altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

        Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaparken; 17 Mart Pazar günü 2 bin 227 TL'den alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 641 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.226,56

        Satış: 2.227,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.155,44

        Satış: 2.156,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.585,66

        Satış: 3.664,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.102,73

        Satış: 7.282,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.058,88

        Satış: 16.469,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.290,60

        Satış: 1.710,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.191,06

        Satış: 2.327,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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