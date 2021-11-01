ALTIN FİYATLARI 1 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde başta altın alacaklar ve yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel tabloyu haberimizde derledik. İşte 1 Kasım altın fiyatları...