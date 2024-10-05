Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Ekim ayının ilk gününe göre gram altın 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü rekor üstüne rekor kıran gram altın Kapalıçarşı'da 2920 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatında son durum