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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ortadoğu arasındaki kriz hem benzini hem canlı altın fiyatını doğrudan etkiliyor. Bu sabah yatay seyriyle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 5 Ekim bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 07:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 07:53
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        1

        Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Ekim ayının ilk gününe göre gram altın 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü rekor üstüne rekor kıran gram altın Kapalıçarşı'da 2920 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

        4 Ekim Cumartesi gram altın alış 2.920,77 TL, satış 2.921,56 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.673,24 TL’den alınırken, 4.776,74 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.692,95 TL’den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.652,23

        Satış: 2.654,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.920,77

        Satış: 2.921,56

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.673,24

        Satış: 4.776,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.692,95

        Satış: 19.048,54

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.847,00

        Satış: 20.057,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.225,00

        Satış: 20.732,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.692,95

        Satış: 19.048,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.317,27

        Satış: 9.553,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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