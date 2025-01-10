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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: ALTIN YÜKSELİŞTE! 10 Ocak tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları: 10 Ocak bugün tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım ve kar elde etmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.460 TL iken yarım altın fiyatı 9.699 TL'den satışa çıktı. Kapalıçarşı'da anlık veriler güncellenmeye devam ediyor. Peki 10 Ocak tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 07:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:18
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        1

        Altın fiyatları 10 Ocak Cuma günü verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Güncel alış-satış rakamlarını merak edenler ''Bugün 22 ayar bilezik, tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları haftanın beşinci işlem gününde hafif primli seyrediyor. İşte 10 Ocak 2025 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        10 Ocak Cuma günü gram altın 3 bin 40 liradan, çeyrek altın ise 4.864 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.040

        Satış: 3.040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.864

        Satış: 4.971

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.673

        Satış: 2.674

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.457

        Satış: 19.825

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.835

        Satış: 20.013

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.697

        Satış: 9.942

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.163

        Satış: 20.669

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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