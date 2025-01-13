Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 14 Ocak Salı günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3050 liradan işlem görüyor. İşte 14 Ocak 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü verileri yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 684 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3050 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.049,7750
Satış: 3.050,5740
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.683,9200
Satış: 2.684,6900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.881,8600
Satış: 4.989,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.526,2100
Satış: 19.895,3800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.880,00
Satış: 19.992,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.739,85
Satış: 9.986,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.527,51
Satış: 19.898,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.209,42
Satış: 20.717,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.652,74
Satış: 2.493,17
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.781,20
Satış: 2.928,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.394,00
Satış: 49.879,00