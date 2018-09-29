Altın fiyatları son durum! Bugün 29 Eylül altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 azalışla 228,60 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin 500, en yüksek ise 229 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 düşüşle 228 bin 750 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Eylül altın fiyatları...