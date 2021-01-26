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Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Son dakika altın fiyatları son durum

Altın fiyatları düşecek mi? Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi? Gözler FED tarafından açıklanacak faiz kararı ve Biden hükümetinin teşvik planına çevrilmiş durumda. Peki, altın fiyatları bugün en kadar? İşte, tüm veriler ışığında altın fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Son dakika altın fiyatları son durum

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar heyecan içerisinde bu sorunun cevabına odaklanmış durumda. Öte yandan bugün gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 26 Ocak altın fiyatları ve "Altın fiyatları düşecek mi?" ve "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorularının cevabıyla ilgili detaylar...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları hemen her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün 440 liranın altına inen gram altın fiyatları bugün serbest piyasada güne değer artışıyla başladı. Serbest piyasada bugün gram altın saat 11.30'daki verilere göre 441 lira alış ve 442 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 11.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 707 lira alış ve 703 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları son iki haftadır dalgalı bir seyir izliyor. Joe Biden'ın göreve başlaması, Merkez Bakası'nın faiz kararı gibi önemli gelişmelerin ardından altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Öte yandan Avrupa piyasalarında yaşanan pandemi paniği ve yurtiçi piyasalarda dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin de etkisiyle birlikte altın fiyatları 26 Ocak Pazartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı.

Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselir mi? Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in yarın ki toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantı sonrası faiz kararlarıyla ilgili alınacak karar altın fiyatlarını da etkileyecek.

Analistler, yatırımcıların haftaya, çarşamba günü açıklanacak FED'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi. Bu nedenle FED'nin kararı sonrası altın fiyatlarında değer artışı yönünde bir baskının olmayacağı yönündeki tahminler ağırlık kazanıyor.

Öte yandan Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda korona virüsü mutasyonu ile ilgili gelişmeler de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı açısından önem kazanacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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