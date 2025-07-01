Altın fiyatları yükselişte

Altın, ABD Merkez Bankası’nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Yatırımcılar, 9 Temmuz’daki ABD gümrük tarifesi son tarihi öncesinde ticaret görüşmelerini yakından izlemeye devam ediyor.

Bloomberg HT'deki habere göre külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra yaklaşık 3.310 dolar seviyesinde işlem gördü. Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Perşembe günü açıklanacak istihdam raporu da, ABD Hazine tahvillerinde getirilerin düşmesine neden olabilecek olası bir etken olarak görülüyor.

Altın, bu yıl yaklaşık dörtte bir oranında değer kazandı ve Nisan ayındaki rekor seviyeden sadece 200 dolar kadar aşağıda işlem görüyor. Bu yükseliş, artan ticaret ve jeopolitik risklerin etkisiyle destekleniyor. Trump’ın tarife politikasının ekonomik etkisine dair belirsizlik ve ABD varlıklarından çıkış, dolar endeksinin yılın ilk altı ayında yüzde 11’e yakın düşmesine neden oldu.