Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini aktardı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.