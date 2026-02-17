Canlı
        Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor: 17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında iniş çıkışlı seyir devam ediyor: 17 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında iniş çıkışlı seyir devam ediyor: 17 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

        Emtia piyasalarında bu hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olan ana unsur olarak öne çıktı. Tamamlanan haftada açıklanan istihdam verileri ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecinin ötelenebileceği sinyalini verirken beklentilerin altında gelen ocak ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirim sürecine yönelik beklentiler toparlandı. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 17 Şubat 2026 Salı bugün altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 01:49 Güncelleme: 17.02.2026 - 01:49
        1

        Ocak ayına ilişkin enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, değerli metallere olan talebi desteklerken, güçlü istihdam verisi Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirerek alımları bir miktar sınırladı. Altının ons fiyatı, hafta ortasında istihdam verilerinin ardından Fed'in sıkı duruşunu koruyabileceği algısıyla baskı görse de enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi yıl içinde faiz indirimi olasılığına yönelik beklentileri artırarak yeniden alıcıların devreye girmesine yol açtı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Şubat 2026 altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.022,8200

        Satış: 7.023,7470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.992,22

        Satış: 4.993,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.236,5100

        Satış: 11.483,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.942,0700

        Satış: 45.790,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.327,00

        Satış: 47.641,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.397,55

        Satış: 22.962,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.934,09

        Satış: 45.782,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.150,12

        Satış: 49.388,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.987,52

        Satış: 5.251,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.623,97

        Satış: 6.924,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
