Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü! Altın fiyatları ne kadar kaç lira? 8 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın başında yakaladığı yükseliş trendini, dün öğle saatlerine kadar sürdürdü. Ancak çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişle başladığı günü akşam saatlerinde düşüşle kapattı. Dün ki düşüşten sonra çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte 8 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları...