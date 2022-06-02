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Haberler Altın
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Altın fiyatlarında yükseliş

Altının gram fiyatı yüzde 0.7 yükselerek 979 dolara çıktı. Ons fiyatında da yüzde 0.3 yükseliş yaşandı

Altın fiyatlarında yükseliş
AA

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 973.3 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0.7 artışla 979 liraya yükseldi.

Altının ons fiyatı da sabah saatlerinde yüzde 0.3 yükselerek 1.852 dolara çıktı.

ENFLASYON ENDİŞELERİ

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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