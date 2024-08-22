Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen Emek Ödülleri, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek.
Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.