Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

        Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

        Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen Emek Ödülleri, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek.

        Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Koza Film Festivali
        #Orhan Kemal Emek Ödülleri
        #orhan kemal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!