        'Altın Plak' ile ödüllendirildi

        Sibel Can, 'Drama' albümünün dijital platformlarda 25 milyon dinlenmeyi aşması sebebiyle 'Altın Plak' ile ödüllendirildi

        Giriş: 21.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:42
        Sibel Can, konseri öncesinde bir sürprizle karşılaştı. Konser öncesi Sony Music Türkiye CEO’su Özden Bora, Şubat 2025’te müzikseverlerle buluşan Drama albümünün dijital platformlarda 25 milyon dinlenmeyi aşması sebebiyle sanatçıya Altın Plak takdim etti.

        Ödül sevincini sahnede dinleyicileriyle paylaşan Sibel Can; "Emeklerimizin bu şekilde karşılık bulması tarif edilemez bir duygu. Bu ödüller, yeni projeler üretmek için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Yeni yılda yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

