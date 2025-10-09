Altın Rafinerisi'nde 20 şüpheli adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 24 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i buradan serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan 20'si, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

İfadesi alınan 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Zanlıların nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alarak, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edilen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 24 şüpheli belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 3 kişi daha yakalanmıştı.