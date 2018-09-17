8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne bu yıl 3 bin kısa film için başvuru yapıldı. Ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında finale kalan 10 kısa film açıklandı. 'Adalet' temalı 10 kısa film, Barry Ward, Melis Birkan, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu'ndan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

– Wathab Alsigar / Irak– Alicia Albares / İspanya– Tiernan Williams / İrlanda– Cana Yılmaz / Almanya– Santiago Cardelús Ruiz-Alberdi, Pablo Manchado Cascón / İspanya– Merve Cirişoğlu Çotur / Türkiye– Jure Bušić / Slovenya– Jonathan Muia / Arjantin– Yılmaz Vurucu / Avusturya– Berkay Hasbay / Türkiye

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yapılacak olan etkinliklerin içerisinde olan Akademik programın konusunda ‘Madde ve Alkol Bağımlılığı’ tartışılacak. Film gösterimleriyle birlikte akademik programların da aynı anda sürdürüleceği festivalde kısa ve uzun metrajlı filmler de meraklısıyla buluşacak. Gelen konuklar sempozyumlara, filmleri izlemek ve film dünyasıyla ilgili söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra ‘Madde ve Alkol Bağımlılığı’ konusunda dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşacak ve tartışmalara katılabilecek. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz olarak izlenebilecek. 9 Kasım’da başlayacak olan festival 15 Kasım’a kadar sürecek.

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