Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünü yaptığı 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne yurt dışından ve Türkiye'den birçok sinemacı yoğun ilgi gösterdi. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da katıldığı festivalin ödül töreninde 'Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın 'Altın Terazi' ödülleri dağıtıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Habertürk Özel Seyirci Ödülü'nü Álvaro Brechner'in yönettiği '12 Yıllık Gece' filmi kazandı. 1973'te askeri dikta ile yönetilen Uruguay'da içlerinden biri geleceğin cumhurbaşkanı Pepe Mujica olan üç siyasi mahkumun 12 yıl boyunca hapiste yaşadıklarını konu edinen film İspanya, Arjantin, Fransa ve Uruguay ortak yapımı olarak çekildi.

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Habertürk Özel Seyirci Ödülü'nü Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, filmin yönetmeni Álvaro Brechner'e verdi.

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, ödül gecesinin açılış konuşmasında her yıl daha da büyüyen, geniş kitlelere ulaşan ve yurt dışında birçok platformda övgüyle söz edilen festivalin düzenlenmesinde çalışanlara, katılımcı sinemacılara ve izleyicilere teşekkür ederken 'Adalet sahipsiz, filmlerimiz seyircisiz' kalmasın dedi.

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı ödül töreninde ödülleri kazanan filmler şunlar;

Öğrenci Jürisi Ödülü: 'İtaat'

Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj En İyi Film Ödülü: 'Tel' (Yönetmen: Berkay Hasbay)

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: 'Ayka' (Yönetmen: Sergey Dvortsevoy)

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj En İyi Film Ödülü: 'Limonata' (Yönetmen: Iona Uricaru)

Prof. Dr. Adem Sözüer - Prof. Dr. Bengi Semerci ile öğrenci jürisi

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi: Derviş Zaim (Başkan) Pavlina Jeleva, Ivan Madeo, Evgenia Tirdatova, Bennu Yıldırımlar