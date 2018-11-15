SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Bengi Semerci, Derviş Zaim
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > 'Altın Terazi Ödülleri' sahiplerini buldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Altın Terazi Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Habertürk Özel Seyirci Ödülü'nü '12 Yıllık Gece' filmi kazandı

15.11.2018 - 11:42 | Güncelleme:

Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünü yaptığı 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne yurt dışından ve Türkiye'den birçok sinemacı yoğun ilgi gösterdi. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da katıldığı festivalin ödül töreninde 'Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın 'Altın Terazi' ödülleri dağıtıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Habertürk Özel Seyirci Ödülü'nü Álvaro Brechner'in yönettiği '12 Yıllık Gece' filmi kazandı. 1973'te askeri dikta ile yönetilen Uruguay'da içlerinden biri geleceğin cumhurbaşkanı Pepe Mujica olan üç siyasi mahkumun 12 yıl boyunca hapiste yaşadıklarını konu edinen film İspanya, Arjantin, Fransa ve Uruguay ortak yapımı olarak çekildi.

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Habertürk Özel Seyirci Ödülü'nü Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, filmin yönetmeni Álvaro Brechner'e verdi.

8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, ödül gecesinin açılış konuşmasında her yıl daha da büyüyen, geniş kitlelere ulaşan ve yurt dışında birçok platformda övgüyle söz edilen festivalin düzenlenmesinde çalışanlara, katılımcı sinemacılara ve izleyicilere teşekkür ederken 'Adalet sahipsiz, filmlerimiz seyircisiz' kalmasın dedi.

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı ödül töreninde ödülleri kazanan filmler şunlar;
Öğrenci Jürisi Ödülü: 'İtaat'
Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj En İyi Film Ödülü: 'Tel' (Yönetmen: Berkay Hasbay)
Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: 'Ayka' (Yönetmen: Sergey Dvortsevoy)
Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj En İyi Film Ödülü: 'Limonata' (Yönetmen: Iona Uricaru)

Prof. Dr. Adem Sözüer - Prof. Dr. Bengi Semerci ile öğrenci jürisi

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi: Derviş Zaim (Başkan) Pavlina Jeleva, Ivan Madeo, Evgenia Tirdatova, Bennu Yıldırımlar

Uluslararası 'Altın Terazi Kısa Metraj En İyi Film Ödülü'nü 'Tel' ile yönetmen Berkay Hasbay kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X